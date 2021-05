Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 28.05.-30.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall auf der B 210 Am Donnerstag, den 27.05.2021 gegen 09.40 Uhr, kam ein 52jähriger Führer eines LKW auf der B 210, zwischen den Anschlussstellen Jever Mitte und Jever Ost, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr die Berme und verunreinigte die Fahrbahn. Zunächst entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, meldete sich aber später telefonisch bei der Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten des Polizeikommissariats Jever gab er an, dass er einem PKW habe ausweichen müssen, welcher auf der einspurigen Gegenfahrbahn eine LKW überholt habe. Es soll sich hier um einen dunklen PKW Kombi gehandelt habe. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen: 04461-92110 Verkehrsunfall auf der B 210 Am Samstagmorgen, gegen 07.35 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug, Renault Trafic, die Bundesstraße B210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Wittmund. Zwischen den Anschlussstellen Jever-Mitte und Jever-West, wo sich die Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wittmund verengt, kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, der seinerseits einen weiteren Pkw überholte, anschließend über die Sperrfläche fuhr und auf die Gegenfahrbahn der 21-jährigen Fahrzeugführerin geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die geschädigte Fahrzeugführerin nach rechts aus und stieß gegen die Leitplanke. Der verursachende, dunkle Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt in Fahrtrichtung Schortens/Wilhelmshaven fort. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Diebstahl aus Kleingartenhütte In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einer Kleingartenhütte in Schortens-Middelsfähr. Entwendet wurden unter anderem diverse Elektrowerkzeuge. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) oder der Polizei in Schortens (Tel. 04461/984930) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell