Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 28.05.-30.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Oberschule Bockhorn Bockhorn - In Bockhorn kam es im Zeitraum vom 27.05.2021, 17:30 Uhr bis zum 28.05.2021, 07:30 Uhr zu einem Einbruch in die Oberschule in Bockhorn. Unbekannte Täter hebelten eine äußere und mehrere innenliegende Türen der Schule auf und verschafften sich so Zugang zum Materialraum. Dort wurde ein Tresor aufgehebelt. Entwendet wurde Geld aus einer Kaffeekasse. Der oder die Täter verließen den Tatort unerkannt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht - A 29: Pkw schert aus, Überholer fährt in Leitplanke Varel - Auf der Autobahn 29 kam es am 28.05.2021 abends um 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zetel und Varel/Bockhorn - Fahrtrichtung Oldenburg - zu einem Verkehrsunfall, der bei der Polizei Varel angezeigt wurde. Demnach ist ein Pkw auf der Autobahn ausgeschert, so dass der Anzeigeerstatter mit seinem Fahrzeug ausgewichen und gegen die Leitplanke geprallt ist. Eine Berührung zwischen dem fahrbahnwechselnden Fahrzeug und dem überholenden Pkw soll nicht stattgefunden haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Bulli, Modell T6, Camperausführung gehandelt haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw Varel - Am Sonntagmorgen, um 06.35 Uhr, wurde eine Mitbürgerin auf einen am Kreisverkehr Oldenburger Straße in Varel abgestellten Pkw aufmerksam. Erkennbar seien die beiden Scheiben des Fahrzeuges eingeschlagen worden. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich die Tat im Zeitraum vom 29.05.2021, 10:30 bis zum 30.05.2021, 06:30 Uhr, ereignet haben. Unklar ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde. Die Täter haben einen geschätzten Schaden von 400 Euro angerichtet. Der Halter wurde vom Tatgeschehen in Kenntnis gesetzt und kümmerte sich um die Sicherung des Fahrzeuges. Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-923115 entgegen.

