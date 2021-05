Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Lörrach (ots)

Ein Mann, der mit vier Haftbefehlen und einer Aufenthaltsermittlung gesucht wurde, konnte durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Lörrach festgenommen werden.

Am Sonntagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 27-Jährigen am Hauptbahnhof Lörrach. Die Fahndungsüberprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab fünf Fahndungen. Der Mann wurde durch die Justiz mit vier Haftbefehlen zur Strafvollstreckung und einer Aufenthaltsermittlung gesucht. Wegen Vergehen nach dem Waffengesetz, Körperverletzung, unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und Sachbeschädigung bestand jeweils ein Vollstreckungshaftbefehl und wegen Trunkenheit im Verkehr eine Aufenthaltsermittlung. Der 27-Jährige konnte die zu vollstreckenden Geldstrafen von insgesamt 2215 Euro nicht aufbringen. Er wurde deshalb durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen in Höhe von 184 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell