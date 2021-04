Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Versuchte sexuelle Belästigung - Bundespolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, den 26. April 2021, sollen vier bislang Unbekannte eine Jugendliche am Hauptbahnhof Freiburg sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere einen älteren Mann.

Durch vier, bislang unbekannte männliche Tatverdächtige soll am Montagnachmittag, den 26. April 2021 versucht worden sein, eine Jugendliche auf einer Rolltreppe am Hauptbahnhof Freiburg sexuell zu belästigen. Die Tat soll sich gegen 14:40 Uhr ereignet haben. Zwei der Tatverdächtigen sollen die Jugendliche bereits aus Richtung Hebelstraße mit einem E-Roller verfolgt haben. Kurze Zeit später wären am Hauptbahnhof Freiburg zwei weitere Tatverdächtige hinzugekommen. Auf der Rolltreppe von Gleis 1 in Richtung Stadtbahnbrücke sollen die vier Unbekannten die Geschädigte dann versucht haben anzufassen. Die Geschädigte konnte sich wehren und fliehen.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um vier männliche Personen im Alter von ca. 15-17 Jahren gehandelt haben. Zwei der Personen sollen eine Bauchtasche, Einer eine Basecap getragen haben. Alle vier Personen sprachen deutsch.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, denen die Tatbeteiligten am Montagnachmittag im Umkreis des Hauptbahnhof Freiburg oder in der Hebelstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 07628 8059 - 0 zu melden. Weiterhin werden Personen, welche die Tathandlung auf der Rolltreppe Gleis 1 des Hauptbahnhof Freiburg beobachtet haben gebeten, sich zu melden. Insbesondere ein älterer Mann, welchen die Jugendliche um Hilfe gebeten hat, wird gesucht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell