Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Stromausfall im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Nachmittag hielt ein vorübergehender Stromausfall die Polizei Wilhelmshaven in Atem. Ampelanlagen quittierten den Dienst; Einbruch- und Brandmeldeanlagen lösten Alarme aus. Bei manch einem Bürger führte der fehlende Strom zudem offensichtlich zu Frustrationen. In der Annenstraße ging eine 52-jährige Wilhelmshavenerin davon aus, dass ihre Nachbarn ihr den Strom abgestellt hatten und war derart aufgebracht, dass die Beteiligten hilfesuchend die Polizei riefen. Unfälle oder sonstige Schäden wurden der Polizei in diesem Zusammenhang bisher nicht gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell