Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Fedderwardergroden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021, um 07:12 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Graudenzer Straße zu einem räuberischen Diebstahl durch einen amtsbekannten 19-jährigen Wilhelmshavener und einen bislang unbekannten Täter. Nachdem Mitarbeiter beobachtet hatten, wie zwei männliche Personen Ware entwendeten, sprachen sie die Tatverdächtigen darauf an. Einer der Tatverdächtigen setzte daraufhin Pfefferspray gegen die Mitarbeiter ein und ermöglichte auf diese Weise die Flucht. Drei Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Die unbekannte männliche Person wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 16 bis 20 Jahre - min. 185 cm groß - schlank - dunkelblonde bis dunkle kurze Haare - Bekleidung: dunkle Jacke, dunkle Hose Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell