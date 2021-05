Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mann schlägt und würgt Frau auf offener Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 25.05.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ex-Partnern. Einem 24-jährigen Wilhelmshavener wird vorgeworfen, seine 23-jährige Ex-Partnerin auf offener Straße geschlagen und gewürgt zu haben. Anschließend soll er den durch die 23-Jährige mitgeführten Kinderwagen, in dem sich ein wenige Monate altes Kind befand, festgehalten und geschüttelt haben, um die Flucht seiner Ex-Partnerin zu verhindern. Erst durch das Hinzueilen mehrerer Passanten, habe der 24-Jährige von den Opfern abgelassen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

