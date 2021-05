Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei begleitete angemeldete Kundgebung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochabend fand auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven eine angemeldete Kundgebung mit dem Thema "Gegen Bashar al-Assad der Diktator" statt. In der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr nahmen etwa 80 Personen an der Versammlung teil, die vollständig friedlich verlief. Ein amtsbekannter 23-jähriger Wilhelmshavener beobachtete das Geschehen als Außenstehender und zeigte im Zuge dessen den "Hitlergruß" in Richtung der Versammlungsteilnehmer, die teilweise syrische Flaggen mit sich führten. Die Polizei erteilte dem 23-Jährigen einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

