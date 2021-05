Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kfz-Anhänger in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag, den 25.05.2021, auf Mittwoch, den 26.05.2021, in einem Neubaugebiet "Am Wangermeer" in Hohenkirchen einen verschlossen abgestellten Anhänger auf und entwendeten hochwertiges Malerwerkzeug. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei sog. "Airlessgeräte" der Marke Storch und Craco. Das Gerät der Marke Storch wiegt ca. 20 kg. Aufgrund der Größe des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben dürften. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04463 808910 mit der Polizei im Wangerland in Verbindung zu setzen.

