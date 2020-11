Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der PI Remagen vom Freitag, 06.11.2020 bis Sonntag, 08.11.2020, 09:30 Uhr

RemagenRemagen (ots)

-Maria Laach- Badeunfall-Laacher See- Am 07.11.2020 wurde der Rettungsleitstelle Koblenz ein Badeunfall am Laacher See gemeldet. Eine männliche Person habe beim Schwimmen im See gesundheitliche Probleme erlitten und musste durch anwesende Personen geborgen werden. Vor Ort konnte der Verantwortliche durch eine Rettungswagen- und Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden, er blieb glücklicherweise unverletzt. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er sich durch seine Begleiter zu einer Mutprobe verleiten ließ und sich hierbei für seinen "YouTube-Kanal" filmen lassen wollte. Die entstandenen Kosten für den ausgelösten Einsatz wird der vermeintliche "YouTube-Star" aus Niedersachsen eigenständig tragen müssen. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

-Remagen- Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person unter Beteiligung eines RTW- Am 07.11.2020 um ca. 11:00 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Marktstraße in Remagen in Fahrtrichtung der Geschwister-Scholl-Straße. Zeitgleich bog ein silbergrauer VW Passat Variant (Baureihe B5), rechts von der Geschwister-Scholl-Straße kommend, in die Marktstraße ein. Hierbei kam der PKW auf die Gegenfahrbahn, sodass der Fahrer des Rettungswagens eine Notbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der starken Bremsung wurde die im Patientenraum befindliche Sanitäterin umhergeschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine weibliche Fahrzeugführerin gehandelt haben, das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Hinweise zur Verursacherin oder zum Unfallhergang werden unter Tel.: 02642/93820 an die Polizeiinspektion Remagen erbeten.

-Remagen-Sachbeschädigung an Enforcement Trailer- Am 07.11.2020 gegen 23:15 Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine aktuelle Beschädigung an dem an der B9 in Remagen abgestellten Enforcement Trailer in Kenntnis gesetzt. Eine sofort entsandte Streife konnte eine 66-jährige männliche Person bei Tatbegehung festnehmen, die den Trailer mit Farbe besprühte und mit einem Hammer auf diesen einschlug. Des Weiteren beabsichtigte der Beschuldigte, den Trailer in Brand zu setzen. Grund für die Tat war eine geringe Geschwindigkeitsüberschreitung des Beschuldigten in der vorangegangenen Woche. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die nun auf ihn zukommenden Kosten dürften die der Geschwindigkeitsüberschreitung um ein Vielfaches übersteigen.

