Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter im Straßenverkehr - Die Polizei Varel informiert!

Varel (ots)

Auch in Varel werden "E-Scooter" immer beliebter. Was jedoch auf den ersten Blick einem simplen Tretroller ähnelt, birgt einige rechtliche Stolpersteine. Da es in den letzten Wochen und insbesondere am vergangenen Wochenende wiederholt zu Verstößen im Umgang mit den E-Scootern kam, möchte der Präventionsbeauftragte der Polizei Varel, Eugen Schnettler, Aufklärungsarbeit leisten. Der wohl wichtigste Aspekt zuerst: E-Scooter sind Kraftfahrzeuge! "Bei E-Scootern handelt es sich um sog. Elektrokleinstfahrzeuge, die rechtlich den Kraftfahrzeugen zugeordnet werden", erklärt Schnettler. "Hieraus ergeben sich einige Regeln, die zu beachten sind, wenn man kein Bußgeld riskieren oder sogar eine Straftat begehen möchte." Für die Inbetriebnahme eines E-Scooters werden eine Betriebserlaubnis, eine Haftpflichtversicherung und das zugehörige Versicherungskennzeichen in Form einer Klebeplakette benötigt. Wer auf einem E-Scooter ein Handy benutzt, riskiert ein Bußgeld von 100 Euro. "Vorsichtig auch bei Alkohol!", warnt der Präventionsbeauftragte. "Es gelten die gleichen Promillegrenzen, wie für Autofahrer." Nur Personen ab 14 Jahren sind zum Fahren eines E-Scooters berechtigt - eine Prüfung ist nicht erforderlich. Weitere Personen dürfen nicht mitgenommen werden. Wer einen E-Scooter fährt, muss Radwege nutzen. Sind diese nicht vorhanden, muss auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Um eine Gefährdung von Fußgänger zu verhindern, dürfen Gehwege und Fußgängerzonen nicht befahren werden. "Bitte machen Sie sich vor der erstmaligen Benutzung mit dem E-Scooter vertraut", rät Schnettler. "Es empfiehlt sich, erst dann zu fahren, wenn das Anfahren und Bremsen, das Durchfahren von Kurven, aber auch das Ausweichen und die Gefahrenbremsung beherrscht wird. Je nach Konstitution und Balance können auch Handzeichen und Schulterblicke größere Schwierigkeiten bereiten." Eine Helmpflicht besteht für das Fahren eines E-Scooters nicht - aber Helme retten Leben! Unter der Rufnummer 04451 923146 beantwortet Eugen Schnettler gerne Ihre offenen Fragen. Die Polizei Varel wünscht allzeit gute Fahrt!

