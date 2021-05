Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an Schulgebäuden in Jever und Schortens - Polizei sucht Zeugen

Jever/Schortens (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 21.05.2021, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, den 26.05.2021, 07:15 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter die Außenwand einer Sporthalle in der Schulstraße in Jever mit Lackfarbe. Des Weiteren rissen die Täter, vermutlich bei dem Versuch auf das Dach zu gelangen, einen Blitzableiter aus der Wand. Eine weitere Tat fand im Zeitraum von Samstag, den 22.05.2021, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 26.05.2021, 08:00 Uhr, bei einer Schule in der Beethovenstraße in Schortens statt. Hier besprühten unbekannte Täter eine Garagenwand, eine Fassadenwand und Mülltonnen mit Lackfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

