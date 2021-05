Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Sonntag, dem 16.05.21, gegen 15.40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein helles, "großformatiges" Wohnmobil beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen in der Lange Straße abgestellten Pkw VW beschädigte. Der Sachschaden wird auf etwa 300,00 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04453 978620 mit der Polizeistation Bockhorn in Verbindung zu setzen

