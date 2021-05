Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Schortens die L814 von Grafschaft kommend in Richtung Sillenstede und stieß in Höhe Stummeldorf mit einem in gleicher Richtung fahrenden Transporter zusammen. Der 39-jährige Fahrer des Transporters und der Motorradfahrer erlitten leichte Verletzungen. Anlässlich der weiteren Klärung des Unfallherganges werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

