Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Straßenglätte führt zu Unfall (20.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Donaueschingen und Wolterdingen. Eine 35-jährige VW Polo Fahrerin fuhr in Richtung Wolterdingen und kam in einer Linkskurve auf glatter Straße ins Schleudern. Ihr Auto kippte um und kam entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand zum Liegen. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen, weshalb sie ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

