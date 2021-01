Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich

VW-Transporter aufgebrochen

Emmerich (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag, 16.01.21, haben Unbekannte das Hausmeisterfahrzeug der Katholischen Waisenhausstiftung aufgebrochen. Der Berechtigte hatte den weißen VW-Transporter am Freitagabend, 15.01.21, auf dem Hinterhof der Stiftung am Neuen Steinweg geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe zwei Kunststoffboxen mit diversen Elektrowerkzeugen. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht nun Zeugen. (SI)

