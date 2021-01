Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Diebstahl

Täter beschädigen Türschloss eines roten Madza

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Montagnachmittag (18. Januar 2021) versuchten unbekannte Täter offenbar, in einen roten Mazda CX-5 einzudringen, der an der Hülmer Straße abgestellt war. Sie manipulierten am Türschloss des Wagens herum, konnten ihn aber nicht öffnen. Daher flüchteten die unbekannten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell