Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

FriedelsheimFriedelsheim (ots)

Am Freitagnachmittag, den 27.11.2020 gegen 16:40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Friedelsheim zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 77-Jähriger BMW-Fahrer in ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug fuhr. Grund hierfür war ein Ausweichmanöver des BMW-Fahrers, welches er durchführen musste, als ihm ein aus Richtung Ortsausgang kommendes Fahrzeug entgegenkam. An dem BMW sowie an dem geparkten VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Die Bahnhofstraße musste zeitweise abgesperrt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Nach dem entgegenkommenden Fahrzeugführer wird nun gesucht. Wenn Sie am Verkehrsunfall beteiligt waren oder sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Bad Dürkheim unter 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

