Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Firmengebäude

Bargeld gestohlen

Geldern-Pont (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag (19. Januar 2021) gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude einer Fleischverarbeitenden Firma an der Straße Möhlendyck verschafft. Sie näherten sich dem Gebäude offenbar von der Gartenseite her und überkletterten dort einen Zaun. Anschließend hebelten sie ein Kellerfenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie durchwühlten mehrere Büros und brachen zwei Geldkassetten auf. Mit dem enthaltenen Bargeld flüchteten die Täter wieder durch den Keller in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

