Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bitburg (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden am Turnhallengebäude der Edith-Stein-Schule, die derzeit saniert wird, Sachbeschädigungen begangen. Es wurden mehrere Graffitis gesprüht und die Eingangstür der Sporthalle beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 06561-96850 an die Polizei Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Tel. 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de





