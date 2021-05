Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchte Gefährliche Körperverletzung unter Einsatz eines Messers in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 26.05.2021, gegen 14:35 Uhr, kam es vor einem Restaurant in der Gökerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Wilhelmshavener und einem 20-jährigen Tatverdächtigen. Im Zuge dessen soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und wiederholt Stichbewegungen in Richtung des 24-Jährigen gemacht gemacht haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten den flüchtigen Tatverdächtigen an. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,96 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

