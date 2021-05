Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung mit dem E-Scooter in Varel und Sande unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 22-Jährigen und 25-Jährige ein

Varel/Sande (ots)

Am gestrigen Nachmittag stellten Polizeibeamte "Am Tennisplatz" in Varel und in der Hauptstraße in Sande erneut Personen fest, die ohne Versicherungsschutz und -kennzeichen mit einem E-Scooter fuhren. Die Polizei untersagte jeweils die Weiterfahrt und leitete Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen einen 22-jährigen Sander und eine 25-jährige Varelerin ein.

