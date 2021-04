Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rücksichtlos gerast und gefährlich überholt

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg - Frohnhausen: Völlig enthemmt zeigte sich ein Golffahrer heute Nacht (20.04.2021) auf seiner Fahrt von der Kasseler Straße zur Ortsmitte von Frohnhausen. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Die Ermittler aus Dillenburg bitten einen wichtigen Zeugen sich zu melden.

Gegen 02.00 Uhr stand eine Streife von der B277 kommend bei Rotlicht an der Kreuzung der Kasseler und Fronhäuser Straße. Aus dieser bog ein Golffahrer auf die Kasseler Straße in Richtung Frohnhausen ein. Dieses Einbiegen vollzog der Fahrer bereits mit zu hoher Geschwindigkeit. Kaum auf der Kasseler Straße gab er weiter Gas, wohl auch, weil sämtliche Ampeln auf Grünlicht schalteten. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf und beschleunigte innerorts bis 100 km/h ohne auf den Golf aufschließen zu können. Außerorts - bei einer 70 km/h Beschränkung in Höhe einer Stahlfirma - erreichte der Funkwagen 160 km/h. Auch hier wurde der Abstand zum Vorausfahrenden nicht geringer. Erst mit der Durchfahrt des Kreisverkehrs schloss die Streife auf den Golf auf. Dessen Fahrer beschleunigte auch hier, obwohl in der Ortsdurchfahrt von Frohnhausen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ein Tempolimit von 30 km/h besteht. Der digitale Tacho des Streifenwagens zeigte in der 30-er Zone 116 Sachen an. In Höhe eines Imbisses überholte er mit dieser Geschwindigkeit einen Pkw. Der Fahrer erschrak und machte eine abrupte Lenkbewegung nach links, er hatte den Raser offensichtlich nicht von hinten herannahen sehen. Die Polizisten schalteten Blaulicht und Anhaltezeichen ein und stoppten den Golf in der Ortsmitte.

Der 19-jährige Fahrer zeigte sich völlig uneinsichtig und stritt die Geschwindigkeitsüberschreitungen ab. Der Dillenburger fuhr keinen Boliden. Sein Golf ist mit einer 107 PS-Maschine ausgestattet. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Die Polizei sucht den Fahrzeugführer einer silbergrauen Mittelklasse, der heute gegen 02.00 Uhr die Ortsdurchfahrt von Frohnhausen in Richtung Biedenkopf entlangfuhr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der 30-er Zone überholt wurde. Dieser wichtige Zeuge wird gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizeistation in Dillenburg zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell