Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unachtsamkeit führt zum Auffahrunfall (09.03.2021)

Konstanz (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Wollmatinger Straße / Kreuzung Schneckenburgstraße. Eine 56-jährige Seat-Fahrerin fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihr stehenden VW einer 59-jährigen Frau auf, die verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel warten musste. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf einen vor ihr stehenden Mitsubishi einer 70-jährigen Frau geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, der Seat benötigte lediglich eine Starthilfe.

