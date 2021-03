Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vöhringen (Lkrs. Rottweil) Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt (09.03.2021)

Vöhringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 8-jähriges Kind am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Vöhringerstraße / Ecke Kirchstraße. Das Mädchen fuhr mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Kirchstraße. Zeitgleich war eine 63-Jährige Skoda-Fahrerin auf der Vöhringerstraße in gleicher Richtung unterwegs. Plötzlich verließ das Kind den Gehweg und wollte die Vöhringerstraße queren. Die Autofahrer versuchte noch durch eine Lenkbewegung den Unfall zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang. Bei der anschließenden Kollision und dem Sturz wurde das Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell