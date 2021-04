Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Einbrüche in Manderbach, Wetzlar und Brandoberndorf - Heuballen brennen in Tiefenbach - Roller in Wetzlar verschwunden - Alkohol und Drogen im Blut - Autos beschädigt - Unfallfluchten -

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: Büros und Baustelle durchwühlt -

Büros einer Firma in der Straße "Im Höfchen" gerieten am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitag (16.04.2021), gegen 11.30 Uhr und Sonntag (18.04.2021), gegen 11.00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und suchten nach Beute. Eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. In derselben Straße suchten Diebe zwischen Freitagabend und Samstagmorgen den Rohbau einer Kfz-Werkstatt auf. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und kletterten in die Baustelle. Hieraus ließen die Täter einen Winkelschleifer, zwei Motorsägen sowie einen Fuchsschwanz im Gesamtwert von rund 1.500 Uhr mitgehen. Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen zu den genannten Zeiten in der Straße "Im Höfchen" Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Autos beschädigt -

Zu Beginn der vergangenen Woche vergriffen sich ein Unbekannter an einem schwarzen VW. Mit einem Tritt gegen die Heckstoßstange des schwarzen Touran ließ er einen rund 500 Euro teuren Schaden zurück. Die Polizei in Dillenburg bittet Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Montag (12.04.2021), 19.00 Uhr bis Dienstag (13.04.2021), 08.30 Uhr in der Hauptstraße beobachteten, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dillenburg: Heckscheibenwischer abgerissen -

Etwa 100 Euro wird den Besitzer eines Seat ein neuer Heckscheibenwischer kosten, nachdem ihm ein Unbekannter den alten abriss. Am Samstag (17.04.2021) parkte der silberfarben Leon in der Adolfstraße, in Höhe der Hausnummer 13. Hinweise zu dem Täter nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Nach Unfallfluchten in Mittenaar-Bicken und Herborn-Burg bitten die Ermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02772) 47050 entgegen. Mittenaar-Bicken: In der Zeit vom 12.04.2021 (Montag) bis zum 13.04.2021 (Dienstag) beschädige ein flüchtiger Unfallfahrer in der Hauptstraße einen Zaun. Dieser liegt an der Zufahrt zu einer Nebenstraße, an deren Ende derzeit eine Großbaustelle ist, auf der reger Lkw-Verkehr herrscht. Vermutlich touchierte der Unbekannte den Zaun beim Vorbeifahren. Herborn-Burg: Offensichtlich beim Vorbeifahren prallte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Junostraße geparkten VW. Der schwarze "Fox" parkte am Dienstag (13.04.2021), zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 27. Die Reparatur des Blechschadens am Heck des VW wird etwa mindestens 500 Euro kosten.

Herborn-Burg: Mit Alkohol und Drogen Unfall gebaut -

Eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (18.04.2021) auf der Junokreuzung der Bundesstraße 277 und 255. Gegen 09.20 Uhr fuhr ein 33-jähriger Pole mit seinem Ford von Seelbach kommend bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Eine aus Herborn herannahende Renaultfahrerin konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und krachte mit dem Ford zusammen. Die 29-jährige Haigererin klagte über Rückenschmerzen und musste mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Alkoholtest des Unfallfahrers brachte einen geringen Wert von 0,15 Promille zutage. Sein Urintest schlug auf Amphetamin sowie Metamphetamin an. Er musste sich auf der Herborner Wache einer Blutentnahme unterziehen. Ein Bereitschaftsrichter ordnete aufgrund seines Drogenrausches die Gewahrsamnahme in einer Haftzelle an. Der Arzt stellte die Haftfähigkeit des Polen fest. Ein Staatsanwalt setzte die Sicherheitsleistung für den Unfallfahrer fest. Um 17.30 Uhr konnte der Pole aus dem Gewahrsam wieder entlassen werden.

Wetzlar: Rollerdiebstahl -

Mit einem rund 400 Euro teuren Motorroller suchten Diebe in der Hans-Sachs-Straße das Weite. Im Zeitraum vom 15.04.2021 (Donnerstag), gegen 14.00 Uhr bis zum 17.04.2021 (Samstag), gegen 17.00 Uhr stand der Roller der Marke "Hexagon" auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 8. Hinweise zum Rollerdieb oder zum Verbleib des Bikes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Garage und Gartenhütte aufgebrochen -

In der Moritz-Budge-Straße brachen Diebe in eine Garage sowie in ein Gartenhaus ein. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer ließen die Täter keine Wertsachen mitgehen. Zwischen Donnerstagabend (15.04.2021), gegen 19.00 Uhr und Freitagmorgen (16.04.2021), gegen 11.00 Uhr hebelten die Täter zunächst die Tür zur Garage und anschließend die zur Gartenhütte auf. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels-Tiefenbach: Heuballen brennen -

Nachdem am Freitagabend (16.04.2021) Heuballen am Pferdehof in der Buchwaldstraße niederbrannten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gegen 18.40 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr, die die rund 50 Heuballen ablöschten. Derzeit schließt die Polizei vorsätzliche Inbrandsetzung nicht aus. Die Ermittler suchen Zeugen, denen deutlich vor 18.40 Uhr Personen im Bereich oberhalb des Pferdehofes Personen auffielen. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Waldsolms-Brandoberndorf: Diebe auf dem Bauhof -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Freitag (16.04.2021) auf Samstag (17.04.2021) den Bauhof im Ziegelhüttenweg auf. Zwischen 21.15 Uhr und 10.15 Uhr setzten sie eine Kamera außer Betrieb, brachen eine Tür auf und ließen Laubbläser, Rucksackbläser, eine Motorflex sowie Heckenscheren mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

