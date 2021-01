POL-ME: Renault Clio ausgebrannt - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Velbert - 2101094

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Ein an der Von-Humboldt-Straße abgestellter Renault Clio brannte am Sonntagabend (24. Januar 2021) aus unbekannter Ursache fast vollständig aus. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:50 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung, die zufällig die Von-Humboldt-Straße in Velbert-Birth befuhr, einen hellen Lichtschein auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 28. Bei einer Nachschau stellten sie einen in voller Ausdehnung brennenden Renault Clio fest, welcher rechtsseitig neben einer Garagenreihe abgestellt war.

Trotz eines schnellen Eingreifens der hinzugezogenen Feuerwehr Velbert konnte nicht verhindert werden, dass der Renault Clio fast vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Eine Selbstentzündung des nach Zeugenangaben schon seit mehreren Wochen abgemeldeten und auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuges ist nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen unwahrscheinlich. Die Polizei leitete aus diesem Grund ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und ermittelt derzeit zur Brandursache. Der Renault Clio wurde zu Beweis- und Eigentumszwecken sichergesellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

