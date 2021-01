Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrerin geschnitten und weitergefahren - Haan - 2101093

Mettmann (ots)

Am Samstag (23. Januar 2021) hat ein bislang unbekannter Autofahrer eine 26-jährige Radfahrerin an der Düsseldorfer Straße in Haan geschnitten und dadurch einen Sturz der Hildenerin verursacht. Ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Nach eigenen Angaben war die Hildenerin gegen 17:30 Uhr mit ihrem Fahrrad am Rand der Düsseldorfer Straße in Haan in Richtung Hilden gefahren. An der Kreuzung mit der Hochdahler Straße musste sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten. Als die Ampel auf Grün sprang und die Frau ihre Fahrt weiter fortsetzen wollte, wurde sie von einem Auto überholt, welches vor ihr einscherte und rechts in die Hochdahler Straße abbog. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß mit dem Wagen, allerdings verlor die Hildenerin aufgrund des Fahrmanövers des unbekannten Fahrers die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden sowie gegen einen blauen Hyundai.

Der unbekannte Autofahrer, welcher in einem grauen oder weißen Kombi unterwegs gewesen war, setzte seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um die 26-Jährige, die bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, welches sie jedoch nach einer kurzen Behandlung wieder verlassen konnte.

Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Hyundai entstand ein Sachschaden - dieser wird auf eine Gesamthöhe von etwa 1.750 Euro geschätzt. Zu dem Unfallverursacher liegen keinerlei weiteren Informationen vor, außer dass es sich bei dem Wagen um einen weißen oder grauen Kombi (Fünftürer)gehalten haben soll.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

