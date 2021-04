POL-LDK: - Nach Unfall bei Sechshelden sucht die Polizei wichtigen Zeugen - Radfahrer trägt schwere Kopfverletzung davon - In Edinger Vereinsheim eingebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Sechshelden: Unfall fordert drei Verletzte / Audifahrer als wichtiger Zeuge gesucht -

Gestern Nachmittag (14.04.2021) verunglückten bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Manderbach und Sechshelden drei Insassen eines silberfarbenen VW Passat. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen Audis als wichtigen Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr war der 18-jährige Passatfahrer von Sechshelden in Richtung Manderbach unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve setzte er zum Überholen eines roten 1-er BMW an. Vermutlich bei überhöhter Geschwindigkeit geriet der VW auf die Bankette und der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonrohr. Die Wucht des Aufpralls katapultierte den Passat in die Luft, letztlich landete der VW auf der Wiese. Der in Haiger lebende Unfallfahrer trug Prellungen davon. Die beiden ebenfalls 18 Jahre alten Mitfahrer aus Haiger und Dillenburg erlitten Rückenverletzungen und Prellungen. Rettungswagenbesatzungen brachten die jungen Männer in umliegende Krankenhäuser. Der Passat musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Durch den hochgeschleuderten Dreck blieben Schäden an dem BMW zurück.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Der Fahrer eines weißen Audi Kombi S6 war zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der Strecke unterwegs und müsste von dem Unfall mitbekommen haben. Die Polizei Dillenburg bittet diesen sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Herborn: Radfahrer stürzt -

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein Radfahrer gestern (14.04.2021) nach einem Sturz ins Krankenhaus. Der 20-Jährige fuhr in der Alsbach gegen 22.00 Uhr die abschüssige Alte Marburger Straße in Richtung Littau hinunter. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei prallte er mit dem Kopf auf den Asphalt. Er trug schwerste Verletzungen davon und musste stationär in einer Gießener Klinik aufgenommen werden.

Sinn-Edingen: In Vereinsheim eingestiegen -

Auf Beute aus dem Vereinsheim der Edinger Kicker hatten es Einbrecher abgesehen. Die Täter suchten den Sportplatz auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Sportheim. Momentan geht der Verein davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstag (10.04.2021) und Mittwochabend (14.04.2021) am Sportgelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

