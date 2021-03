Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Hochhauses

Ransbach-Baumbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem zehnstöckigen Hochhaus zur Entzündung des Hauptmüllbehälters im dortigen Keller. Das Haus ist über jede Etage mit diesem Abfallsystem verbunden. In der Folge kam es zu einer erhöhten Rauchentwicklung in allen Fluren des Gebäudes. Alle im Gebäude befindlichen Personen (ca. 120) wurden vorsorglich durch die Feuerwehr evakuiert. Verletzte gab es nicht. Mittels Raumlüfter wurde das Haus wieder vom Rauch befreit und bewohnbar gemacht, so dass alle Bewohner das Gebäude wieder betreten konnten.

