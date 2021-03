Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Einbruchsdiebstahl in ein Rohbauobjekt - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 05.03.2021, 15:30 Uhr bis Montag, 08.03.2021, 07:30 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, in der Straße "Alter Markt", ein Einbruchsdiebstahl in ein Rohbau befindliches Objekt. Demnach gelangten unbekannte Täter offensichtlich an der rückwärtigen Seite des Objektes in das Gebäudeinnere. Aus den dortigen Räumen wurden diverse Werkzeugmaschinen wie unter anderem Akku-Bohrhammer und Akku-Bohrschrauber entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 1600EUR. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

