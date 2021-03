Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsschild beschädigt

Diez (ots)

Am Dienstag, den 09.03.2021 wurde hiesige Polizeidienststelle über ein beschädigtes Verkehrsschild in der Koblenzer Straße in Diez informiert.

Das Fahrzeug müsste nach rechts von der Fahrbahn auf den Bordstein abgekommen sein und im Vorbeifahren das Schild leicht berührt haben. Das Schild wurde infolgedessen verbogen und nach hinten verdreht.

Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

