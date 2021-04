Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Laster brennt und legt Sauerlandlinie bei Aßlar in Richtung Dortmund lahm

Dillenburg (ots)

Aßlar - A45: In der zurückliegenden Nacht fing ein Lkw auf der A45 bei Aßlar Feuer. Der Brand ist gelöscht, die Reinigungsarbeiten dauern derzeit an und sorgen in Richtung Dortmund für Behinderungen im Berufsverkehr.

Gegen 00.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer den Brand. Eine in Rumänien zugelassene Zugmaschine hatte aus bisher nicht bekannten Gründen Feuer gefangen. Der Fahrer brachte sich in Sicherheit - der Sattelzug blieb auf der rechten der beiden Fahrspuren zwischen Wetzlar und Ehringshausen stehen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Fahrstreifen in Richtung Dortmund mussten voll gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei richtete ab dem Autobahnkreuz Wetzlar eine Umleitung auf die B277 in Richtung Ehringshausen ein. Gegen 02.00 Uhr konnten die in dem Stau zwischen der Umleitung am Wetzlarer Kreuz und der Brandstelle aufgelaufenen Fahrzeuge einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden. Aufgrund der Hitze blieben Schäden auf der Fahrbahndecke zurück. Zudem mussten Teile des Erdreiches ausgekoffert werden. Um 05.20 Uhr und um 06.00 Uhr rückte die Feuerwehr erneut aus, da die Waren eines Onlinehändlers auf der Ladefläche des Sattelaufliegers zu brennen begannen.

Aktuell besteht weiterhin eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Ehringshausen, die voraussichtlich zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr aufgehoben werden kann. Der Verkehr staut sich momentan bis zur Anschlussstelle Wetzlar Ost zurück (etwa 5 km).

Verkehrsteilnehmer werden gebeten auf die Radiowarnmeldungen zu achten. Ortskundige Fahrzeugführer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Guido Rehr, Pressesprecher

