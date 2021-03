Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Popcorn-Automat aufgebrochen

Goch (ots)

Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen (16. März 2021) gegen 06:00 Uhr in dem Stichweg links neben dem Parkhaus Hinterm Engel einen aufgebrochenen Popcorn-Automaten gefunden. Unbekannte Täter hatten den Automaten offenbar aus einem Supermarkt entwendet, in dessen Vorraum er aufgestellt war. Sie hebelten das Gerät auf und entwendeten die enthaltene Geldkassette. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

