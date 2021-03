Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Geparkter BMW X1 beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag (15. März 2021) zwischen 06.30 Uhr und 14 Uhr einem am Fahrbahnrand des Südwalls geparkten BMW X1. Der unbekannte Fahrer beschädigte den Außenspiegel des schwarzen BMW an der Fahrerseite und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell