Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl/ Täter brechen Container auf

Geldern-Kapellen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (15. März 2021) zwei Container auf einem Baustellengelände am Pannofen auf und entwendeten ein mehrteiliges Kunststoffschweißgerät. Weiterhin kam es auf der Baustellen zu einem Diebstahl von Kraftstoff. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtigen Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (As)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell