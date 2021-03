Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch/ Täter versuchen in mehrere Wohnungen einzubrechen

Goch-Asperden (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Montag (15. März 2021) zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in mehrere Wohnungen an der Asperheide einzubrechen. In der einen Wohnung wurde ein Fenster aufgehebelt und ein Zimmer durchsucht, aber nichts entwendet. An einer anderen Wohnung wurde an der Nebeneingangstür gehebelt, aber der Täter ist nicht hineingekommen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

