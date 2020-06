Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch und Farbschmierereien im Ortskern

Lorup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag die Fassade des Heimathauses in der Hauptstraße mit Farbe beschmiert. Zudem beschmutzten sie eine beim Rathaus stehende Holzbank und brachten auf die Schaufenster eines leerstehenden Geschäftes in der Straße Zum Osteresch Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt auf.

Darüber hinaus drangen sie in zwei Geschäfte in gleicher Straße ein. In einem Fall erlangten die Täter Bargeld.

Bei einem Einbruch in das "Loruper Lädchen" brachen sie ein Toilettenfenster auf und suchten anschließend nach Wertsachen. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der entstandene Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 in Verbindung zu setzen.

