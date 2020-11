Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Entwendetes E-Bike konnte durch GPS-Tracker wiedergefunden werden

LübeckLübeck (ots)

Am Sonntagmittag ( 22.11.2020 ) wurde der Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes angezeigt. Da das in Lübeck St. Gertrud entwendete E-Bike mit einem GPS- Tracker versehen war, konnte der Standort ermittelt werden und das gestohlene Rad am Montagmittag ( 23.11.2020 ) in Lübeck St. Lorenz Nord wiedergefunden werden.

Gegen 14.00 Uhr am Sonntagmittag ( 22.11.2020 ) zeigte ein 62-jähriger Lübecker bei den Beamten des 4. Polizeirevieres den Diebstahl seines E-Bikes, der Marke Riese & Müller, an. Da das hochwertige Rad, welches verschlossen vor der Wohnanschrift des Lübeckers abgestellt war, mit einem GPS-Tracker versehen war, konnten die ermittelnden Beamten zeitnah den Standort des E-Bikes feststellen. Am Montagmittag ( 23.11.2020 ) konnten die Polizeibeamten dann das E-Bike in der Garage eines 32-jährigen Lübeckers in Lübeck St. Lorenz Nord ausfindig machen. In der Garage konnten neben dem genannten E-Bike noch ein entwendetes Pedelec, sowie weitere hochwertige Fahrradkomponenten gefunden werden. Ob es sich bei den Fahrradteilen auch um Diebesgut handelt, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Der GPS-Tracker des Riese&Müller-Bikes war bereits ausgebaut worden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte kein weiteres Diebesgut gefunden werden. Der 32-jährige Lübecker muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

