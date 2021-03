Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Seitenscheibe von PKW eingeschlagen

Täter flüchtet ohne Beute

Kalkar (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13.03.2021), 13:00 Uhr bis Dienstag (16.03.2021), 14:55 Uhr schlug ein unbekannter Täter an der Straße Postdeich die Seitenscheibe eines Hyundai ein.

Das Fahrzeug wurde am Samstag auf Höhe der Hausnummer 237 in Fahrtrichtung Ortsmitte abgestellt, der Schaden wurde am Dienstag von der Halterin entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

