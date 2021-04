Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht in Herborn - Polizei Dillenburg sucht Unfallstelle - Unter Drogeneinfluss und mit Marihuana unterwegs - Einbrecher scheitern an Praxistür -

Dillenburg (ots)

Herborn: Beim Rangieren Schild umgefahren -

Auf einer Baustelle im Sandweg, zwischen dem Kaufhaus Eitzenhöfer und der Volksbank, beschädigte ein Lkw-Fahrer beim Rangieren ein Hinweisschild. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Laster im Zeitraum vom 07.04.2021, gegen 18.15 Uhr und dem 08.04.2021, gegen 08.00 Uhr einen in den Boden einbetonierten Metallpfosten des Schildes touchierte. Der Pfosten wurde dabei aus dem Beton gedrückt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Lkw nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Dietzhölztal-Eibelshausen: Polizei sucht Unfallstelle -

Ein im Frontbereich beschädigter schwarzer Mitsubishi Colt beschäftigt derzeit die Dillenburger Polizei. Anwohner machten die Ordnungshüter gestern (08.04.2021) auf den in der Hauptstraße abgestellten Wagen aufmerksam, der dort bereits sein dem am 04.04.2021 (Ostersonntag) abgestellt ist. Am Radkasten und der Frontschürze auf der Beifahrerseite des Colts mit Marburger Zulassung fanden sich frische Unfallschäden. Zudem ist der Reifen so gut wie nicht mehr vorhanden und die Felge stark beschädigt. Die Halterin konnte ausfindig gemacht werden. Sie gab an auf der Durchfahrtstraße von Frohnhausen gegen den Bordstein gestoßen und bis nach Eibelshausen weitergefahren zu sein. Nach Einschätzung der Polizei stammen die Beschädigungen jedoch von einem Zusammenstoß größerer Art, z.B. mit einer Leitplanke oder einer Grundstücksmauer. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Halterin am Ostersonntag (04.04.2021) einen Unfall verursachte, der bis heute nicht gemeldet wurde. Sie suchen nun nach dieser Unfallstelle und nehmen Hinweise hierzu unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Unter Drogeneinfluss unterwegs -

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung von Marihuana endete gestern Abend (08.04.2021) die Drogenfahrt eines Autofahrers. Eine Streife der Dillenburger Polizei stoppte den Wagen gegen 19.25 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 21-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeigen eines Drogenkonsums. Auf Befragen räumte er ein, einen Joint geraucht zu haben. Zudem übergaben er und sein 18-jähriger Beifahrer den Polizisten jeweils eine geringe Menge an Marihuana, die diese sicherstellten. Der in Eschenburg lebende Beifahrer wurde vor Ort entlassen. Der in Dietzhölztal lebende Fahrer musste mit auf die Dienststelle. Ein Urintest wies die Einnahme von THC nach. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Anschließend durfte der 21-Jährige die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen der Drogenfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Gegen seinen 18-jährigen Beifahrer ermitteln die Ordnungshüter ebenfalls wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbrecher scheitern -

Eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße rückte heute in den frühen Morgenstunden in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus und versuchten die Eingangstür der Praxis aufzuhebeln. Hierbei lösten sie gegen 06.38 Uhr den Einbruchalarm aus. Die Tür hielt stand und die Einbrecher suchten das Weite. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter heute Morgen (09.04.2021), gegen 06.38 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

