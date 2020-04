Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels) Verkehrsunfall nach einem Wendevorgang 26.04.2020

Hohenfels, Lkrs. Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Motorrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15 Uhr auf der L 194. Ein 83-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war auf der Landesstraße von Mahlspüren im Tal in Richtung Kalkofen unterwegs und wollte bei einer Einmündung eines Radweges wenden. Nach Angaben des hinter dem Daimler-Benz fahrenden Motorrad-Fahrers musste er eine Gefahrenbremsung einleiten, da der Autofahrer ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, zunächst nach rechts auf den Radweg und in einem Zug zurück auf die Straße fuhr und wendete. Hierbei stürzte der 42-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Angaben des Autofahrers habe dieser erst gewendet, nachdem der Motorrad-Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich gestürzt war. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen zum Unfallhergang, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

