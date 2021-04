Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 30-Jähriger randaliert

Polizei setzt Distanz-Elektroimpulsgerät ein

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Gleich mehrere Streifen der Wetzlarer sowie eine der Gießener Polizei waren gestern Abend (19.04.2021) in der Franz-Schubert-Straße im Einsatz.

Gegen 19.00 Uhr meldeten sich erste Anwohner über den Notruf und schilderten, dass ein Mann unter anderem Schuhe, Wasserflaschen und Stühle aus den Fenstern einer Wohnung warf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schleuderte der 30-Jährige eine Schnapsflasche und einen Glasaschenbecher in Richtung der Polizistinnen und Polizisten. Diese konnten ausweichen und blieben unverletzt. Ein speziell an einem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) ausgebildetes Streifenteam aus Gießen rückte an. Letztlich brachen die Einsatzkräfte die Wohnungstür des Mannes auf, setzten das DEIG gegen ihn ein und überwältigten den 30-Jährigen.

Nach einer ärztlichen Untersuchung im Wetzlarer Krankenhaus, führte die Polizei ihn einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, der eine zwangsweise Aufnahme ablehnte. Der Wetzlarer sitzt derzeit im Polizeigewahrsam ein.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell