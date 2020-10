Polizei Hamburg

POL-HH: 201009-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.10.2020, 23:06 Uhr Tatort: Hamburg-Osdorf, Immenbusch

Gestern Abend überfiel ein unbekannter Täter einen Taxifahrer in Hamburg-Osdorf. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nahm der Fahrer am Taxistand Bornheide/Kroonhorst einen Mann als Fahrgast auf. Er nahm hinten rechts im Fahrzeug Platz und gab ein nahegelegenes Fahrtziel an. In der Straße Immenbusch bedrohte der Täter den Fahrer plötzlich mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Überfallene dem Mann einen Geldschein übergeben hatte, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Glückstädter Weg.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Taxifahrer wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Beamte des für die Region Altona zuständigen Raubdezernats (LKA 124) übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - "südländisches" Erscheinungsbild - ca. 25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Figur - dunkle Haare - dunkle Bekleidung, schwarze Wollmütze - hellblaue Einwegmaske

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

