Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mutmaßlicher Hehler auf frischer Tat erwischt +++

Oldenburg (ots)

Bei dem Versuch, Hehlerware zu verkaufen, ist ein 41-jähriger Oldenburger am Donnerstag an den Falschen geraten.

Der Mann hatte um 9.17 Uhr auf einem Parkplatz am Harreweg einen Passanten angesprochen und ihm Parfumflaschen zum Kauf angeboten. Was der 41-Jährige nicht ahnte: Er hatte sich ausgerechnet an einen Polizeibeamten gewandt, der in ziviler Kleidung gerade Ermittlungen in einer anderen Sache nachging. Der Beamte lehnte den Kauf ab; bevor er den mutmaßliche Hehler anhalten und kontrollieren konnte, fuhr dieser jedoch mit seinem Fahrrad wieder davon. Der Oberkommissar kontaktierte daraufhin sofort seine Kollegen, die im Bereich Kreyenbrück eine Fahndung nach dem Mann einleiteten.

Wenige Minuten konnte der Unbekannte von Beamten der Polizeistation Kreyenbrück gestoppt werden. Die Polizisten hatten sich an der Fahndung beteiligt und gerade das Dienststellengebäude an der Straße Ewigkeit verlassen, als der Mann mit seinem Fahrrad vorbeifuhr.

Der 41-Jährige wurde in den Räumen der Polizeistation durchsucht. Er hatte drei Parfumtester hochwertiger Marken bei sich, die er offenbar veräußern wollte. Die Beamten gegen davon aus, dass die Artikel zuvor entwendet worden waren.

Gegen den Oldenburger wird nun wegen versuchter Hehlerei ermittelt. (427491)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell