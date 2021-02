Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung der Polizei - Betrugsversuche in Hersfeld - Rotenburg

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Warnmeldung vor neuer abgewandelter Betrugsmasche!

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Kurznachrichten durch falsche Verwandte im Landkreis Hersfeld - Rotenburg versendet.

Hersfeld - Rotenburg - Unbekannte haben gestern und heute versucht, mit einer abgewandelten Form des sogenannten "Enkeltricks" an das Ersparte der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen. Die vermeintlichen Opfer bekommen eine Kurzmitteilung über unterschiedliche Nachrichtendienste auf ihr Mobiltelefon zugestellt. Auf Nachfrage geben die Betrüger an, eine Verwandte oder ein Verwandter zu sein, welcher eine neue Telefonnummer habe und dass der oder die Geschädigte sich doch sicher denken könne, wer am anderen Ende sei. Wird im weiteren Verlauf durch die späteren Opfer der Name eines tatsächlichen Verwandten genannt, wird dieser bestätigt und die Betrüger haben einen persönlichen Zugang gefunden. Sie geben weiter vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Wird auf eine Geldforderung eingegangen, kündigt sich ein Bote an, der das Geld abholt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche.

Ihre Polizei rät:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein - Geben Sie keine personenbezogenen Daten heraus - Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen - Informieren Sie auch ihre Familienangehörigen, ihre Nachbarn, da meist lebensältere Menschen in das Visier der Betrüger gelangen

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Stephan Müller

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell