Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Überfall auf Lebensmittelmarkt

Fulda (ots)

Lebensmittelmarkt überfallen - Polizei sucht Zeugen!

Burghaun - Am späten Donnerstagabend (18.02.), gegen 21:50 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Lebensmittelmarkt in der "Oberste Straße". Nach kurzem Aufenthalt im Geschäft zog er im Kassenbereich ein Messer hervor, bedrohte die Kassiererin und forderte die Herausgabe des sich in der Kasse befindlichen Geldes. Nachdem ihm dieses nicht ausgehändigt wurde, griff der Täter selbst in die Kasse und flüchtete mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei seiner Flucht in Richtung Ortsmitte überrannte der Täter einen Kunden des Lebensmittelmarktes und entkam unerkannt.

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor:

Männlich, zwischen 30 und 40 Jahren, circa 190 cm groß, schlanke Figur, südländische Erscheinung und dunkle Augen. Bekleidet war er während der Tat mit einer olivgrünen Jacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie einer schwarzen Alltagsmaske.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller - Pressesprecher

