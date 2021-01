Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Otto-Hahn-Straße/Säugling bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei schwer verletzte Erwachsene und einen schwer verletzten Säugling forderte ein Unfall am Donnerstag auf der Otto-Hahn-Straße in Nottuln. Gegen 10.35 Uhr beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin aus Havixbeck von einem Seitenarm der Otto-Hahn-Straße auf dessen Hauptstraße einzufahren. Zur gleichen Zeit näherte sich von links eine 30-jährige Nottulnerin in ihrem Auto. Als die Havixbeckerin anfuhr, kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. In dem Auto der 34-jährigen befand sich der Säugling. Mit Rettungswagen kamen alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war die Otto-Hahn-Straße gesperrt.

