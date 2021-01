Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B235/Jugendliche schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Donnerstagmorgen sind auf der B235 ein Auto und ein Leichtkraftrad zusammengestoßen. Gegen 10.35 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Lüdinghausen mit ihrem Auto die Bundesstraße in Richtung Senden. Sie wollte am Abzweig Hiddingsel links auf die Hiddingseler Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Leichtkraftfahrerin aus Selm, die in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs war. Mit einem Rettungswagen kam die Jugendliche schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell