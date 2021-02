Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Philippsthal. Am Donnerstag (18.02.), gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Frielendorf mit seinem Müllentsorgungsfahrzeug die Scheuergasse aus der Werrastraße kommend in aufsteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 5 hatte sich wetterbedingt zuvor eine Eisplatte auf der gesamten Fahrbahnbreite gebildet. Das Müllentsorgungsfahrzeug rutschte durch die Eisplatte rückwärts den Berg hinunter und mit der Fahrerkabine gegen die Hauswand einer 46-jährigen Frau aus Phililppsthal. Die Geschädigte bemerkte im Haus den Unfall, ging nach draußen und sprach den Unfallfahrer auf den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Dieser jedoch entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

